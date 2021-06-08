Bakan Yanık'tan iki kadına darp iddialarıyla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Teşvikiye'de iki kadına darp iddialarıyla ilgili olarak, "Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." dedi.

Şişli Teşvikiye'de park içerisinde tartıştığı iki kadını darbettiği iddia edilen E.Ç., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yanık'ın açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." ifadeleri yer aldı.