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Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi

Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi
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Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan İçişleri Bakan Yardımcısı'nın kardeşi tutuksuz. yargılanmak üzere serbest bırakıldı

İstanbul’da yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Mahkemeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş, serbest bırakıldı.

A.A.’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediye üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiaları soruşturmanın odak noktası oldu. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve A.A. tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri olan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş hakkında karar açıklandı. Ahmet Aktaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, kardeşinin gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, “Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen bir iş ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturma gizli olduğu için bizim de detaylı bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması gerekir,” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Ahmet Aktaş Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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