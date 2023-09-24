Bakan Yerlikaya duyurdu: 72 zehir taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı.
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