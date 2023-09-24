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Bakan Yerlikaya duyurdu: 72 zehir taciri yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 72 zehir taciri yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı. 

Etiketler bakan yerlikaya duyuru
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