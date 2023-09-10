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Bakan Yerlikaya duyurdu: Van'da 3 terörist yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Van'da 3 terörist yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

VAN’DA BTÖ MENSUBU 3 TERÖRİST YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.

Şahısların ikametlerine yönelik VAN İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist gözaltına alındı.

Etiketler van terör terörist
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