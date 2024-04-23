Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor" ifadelerini kullandı
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