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Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması

Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor" ifadelerini kullandı

Etiketler bakan yerlikaya 1 Mayıs Taksim taksim
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