Bakan'dan tartışılan orman yangını iddiasına yanıt

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı bir personelin yangın çıkardığı iddiasını yalanladı.

Bekir Pakdemirli, yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan proje dönemini başlatması kapsamında, LEADER Tedbirinin Lansman Toplantısı'na katıldı. Pakdemirli, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"DEVLET BİR ŞEY YAPIYORSA BİRAZ DA GÜVENECEKSİNİZ"

"Sosyal medyada dönen bir görüntü var. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı bir personelin karşı ateş yoluyla uyguladığı bir yöntem var. Bunun hakkında ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Cevabını verdiniz zaten. Herkes özellikle bir takım muhalif kesim, muhalif medya, yazmadan katip okumadan alim Türkiye'de. Bırakın işimizi yapalım. Orada arkadaşımız işini yapıyoruz. Yangına yangınla karşılık verme. Tamamen teknik bir iş. Fethiye Göcek'te geçen ay çıkan yangını karşı ateşle durdurduk. Personelimizin hatası bunları insanların içinde yapmak oldu. O gün Muğla Valimizi bölgeden çektik. Arkadaşlarımız orada işini yapsın diye. Arkadaşlarımız orada yangın çıkardı. Ben vatandaşlarımızın duyarlılığını seviyorum. Devlet bir şey yapıyorsa biraz da güveneceksiniz."