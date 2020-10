Bakanlardan ortak açıklama! İzmir depreminde son durum

Açıklamalardan satır başları şöyle;

BİNALİ YILDIRIM:

Şu anda hasarlı binalarda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adeta zamana karşı bir yarış var. Bütün amaç insanlarımızı sağ salim enkaz altından kurtarmayı başarmak. Biraz sonra Bakanlarımız gerekli detaylı açıklamaları yapacaklar.

Arama kurtarmada geldiğimiz en son durumu sizlere aktaracaklar. Benim söyleyeceğim şudur; değerli İzmirliler başta olmak üzere Ege'de Marmara'da bu büyük felaketi, bu büyük depremi yaşayan, hisseden bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kayıplarımız var, umut ederim ki sayıları daha fazla artmaz. Enkaz altındaki hemşerilerimizi de sağ salim kurtarırız.

MURAT KURUM:

Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında 114 artçı deprem meydana geldi. Tabi deprem aynı zamanda Çanakkale'de Manisa'da Muğla'da Aydın ilimizde hissedildi. Arama tarama faaliyetleri şu an için bütün illerimizde devam ediyor. Diğer illerimizde sorun problem gelmedi. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Şu an için 17 enkazımız var, enkaz altında vatandaşlarımız var.



12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımıza her türlü müdahale yapılmaktadır. Kan veya herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir.

4 binamıza ilişkin her binada her enkazın başında bir arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmaktadır. Ve bu ekiplerle afet koordinasyon merkezi iletişim halindedir.

12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımıza her türlü müdahale yapılmaktadır. Kan veya herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir.

Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmaktadır. Yardım kuruluşlarımız şu anda 12 bin kişiye yemek vermişlerdir, gıda ile ilgili ihtiyaç söz konusu değildir.

BEKİR PAKDEMİRLİ:

Geçmiş olsun diyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem anında ben de Cumhurbaşkanımızla bir randevum vardı, haber alınca yönümüzü bu tarafa çevirdik geldik.

Hızlı bir şekilde ben sahaya intikal ettim. Bu gece burada plan ve program yapılıyor.

Sahada Buse kızımızla konuştuk, ablasıyla konuştuk ona ulaştık. Yine Buse kızımızın yanında bir arkadaşı daha var İnci kızımız.

Arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur, binalarımızın altında kalan her vatandaşımız çıkar.

Sadece birinci katı yıkılıp da orada çıkarılmayı bekleyen vatandaşlarımız da var.

Hepimiz çok sabırsızız biliyorum ama yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bina altında kalanlara zarar vermemek öncelik olmalı diye düşünüyorum.

Bugün memleketimizde birçok ilde kuvvetli yağış var. Beş gün içerisinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor.

Dışarda kalmak isteyen vatandaşlarımıza da bu bir artı olacaktır. Bugün gece beklenen en düşük sıcaklık 8 ila 11 arasında, gündüz beklenen en yüksek sıcaklık da 19 ila 22 derece arasında.

Tabi hem basın mensuplarımızdan, hem İzmirli hemşerilerimizden hasarlı bölgelerde gürültü yapılmaması, ses çıkarılmaması, yakınları olmayanın buralara girmemesi; bu konuda gerekli tedbirler alındı.

ABDULHAMİT GÜL:

Ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir ölü yaralı intikal etmemiştir. Hiçbir can kaybı söz konusu değildir.

Enkaz altından Buse kızımız çıkarılıyor. İnşallah Buse kızımız ve diğer vatandaşlarımız bir an önce ve salimen çıkarılır. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun.