Bakanlığın ''hileli gıdalar listesi''ne yeni ürünler eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı hileli gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Bakanlığın denetimlerine takılan ürünlerden kıymalı börekten taşlık, sucuktan sakatat, sumaktan ise gıdada izin verilmeyen boya çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine yeni ürünler ekledi.

Bakanlığın 2 Aralık'ta açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde yine Sarıyer Börekçisi var. Sultangazi'deki Sarıyer Börekçisi'nde böreğe kıyma yerine taşlık konulduğu ortaya çıktı. Arifoğlu markası sumağında ise gıdada kullanımına izin verilmeyen gıda boyasına rastlandı.

Son yapılan testlerde; sucuk yapımında sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanımı tespit edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar