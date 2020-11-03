Bakanlık açıkladı! 3 terörist teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu..
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