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  3. 03 Kasım 2020 20:39

Bakanlık açıkladı! 3 terörist teslim oldu

21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin arasında olduğu 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu.

Bakanlık açıkladı! 3 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu..

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