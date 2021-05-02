Bakanlık açıkladı! İşte çalışma izni verilen kişi sayısı
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde; bugün itibariyle 2 milyon 52 bin 86 kişiye çalışma izni verildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanma sürecinde bugüne kadar 2 milyon 52 bin 86 çalışma izni belgesi düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir.'' denildi.
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