Bakanlık açıkladı! İşte çalışma izni verilen kişi sayısı

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde; bugün itibariyle 2 milyon 52 bin 86 kişiye çalışma izni verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanma sürecinde bugüne kadar 2 milyon 52 bin 86 çalışma izni belgesi düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir.'' denildi.