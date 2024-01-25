Bakanlık ''influencer''lar için harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunmasına yönelik uygulamalar için düğmeye bastı. Artık sosyal medyadaki Influencerlar daha fazla denetime tabii tutulacak.

Ticaret Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, tüketicilerin korunmasına yönelik faaliyetler önümüzdeki dönem daha da artırılacak. Bu kapsamda tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat güncel gelişmelere uygun olarak gözden geçirilecek.

Influencer

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, dijital tüketicinin korunması yaklaşımıyla dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı çalışmalar yürütülecek. İnternet alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkileyen Influencerlar da denetime tabi olacak.

SERTİFİKA ALMAYAN INFLUENCER OLAMAYACAK

Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu işbirliğinde "Influencer Sertifika Programı Projesi" hayata geçirilecek.

Yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi ınfluencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacak. e-ticarette uygulanan "Güven Damgası" modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi ınfluencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.



Tüketici hakem heyetlerinin 81 il merkezinde olacak şekilde yeniden yapılandırılması sağlanacak, kurumsal ve beşeri kapasiteleri geliştirilecek.