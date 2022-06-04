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  3. Bakanlık yüzlerce arsayı %25 peşin 24 ay vadeyle satışa çıkardı

Bakanlık yüzlerce arsayı %25 peşin 24 ay vadeyle satışa çıkardı

Bakanlık yüzlerce arsayı %25 peşin 24 ay vadeyle satışa çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 32 ilde 385 muhtelif nitelikte arsayı açık artırma ile satışa sundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 32 ilde 385 arsa artırma ile satışa sunuldu. Ödemede ise net yüzde 20 indirim fırsatı sunan bakanlığın, buradan elde edilen geliri Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine aktararak konut sorununa da çözüm üretmesi planlanıyor.

Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olacak. Yatırım için sunulan arsalar ise şu illerde yer alıyor: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Van, Yalova.

Vatandaşlar, 14-15 Haziran tarihinde 32 ildeki arsa satışı için Ankara ve İzmir’de düzenlenecek olan açık artırmaya çevrim içi katılım da sağlayabilecek.

Etiketler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arsa satışı arsa satılık arsa
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