Bakanlıktan Kartal bebek kampanyasına inceleme

Sağlık Bakanlığı, Kartal bebeğin tedavi için Almanya'ya yönlendirilmesi ve ücretsiz yapılabilecek bir ameliyata para toplanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kalp yetmezliği hastası 10 aylık Kartal bebek için Türkiye seferber olmuştu. Minik Kartal'ın kalp nakli sırasına girip ameliyat olması için 1 milyon 099 bin Euro ihtiyaç vardı.

Ünlü, ünsüz binlerce insanın destek oldu

Almanya'da nakil olabilmesi için 1 milyon 099 bin Euro'ya ihtiyaç duyan Kartal bebeğe, Işın Karaca, Şahan Gökbakar, İrem Derici, Hayko Cepkin gibi daha birçok ünlü isim de destek olmuştu.

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