SON DAKİKA
AVRUPA'DAN FLAŞ TÜRKİYE KARARI: MÜZAKERELER ASKIYA ALINDI !
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
CHP'nin mitingine kimler katılacak ? Sürpriz açıklama
CHP'nin mitingine kimler katılacak ? Sürpriz açıklama
Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama
Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama
Görenler onları turist sandı ama...
Görenler onları turist sandı ama...
Bakanlık dünya rekortmeni yüzücüyü Türk yaptı !
Bakanlık dünya rekortmeni yüzücüyü Türk yaptı !
İki üniversiteye FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
İki üniversiteye FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Türkiye resti çekti: O teklifleri elimizin tersiyle itiyoruz
Türkiye resti çekti: O teklifleri elimizin tersiyle itiyoruz
İşte Türkiye'nin en çok satan otomobil modelleri
İşte Türkiye'nin en çok satan otomobil modelleri
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Temmuz 2017 12:40

Bakanlıktan Kartal bebek kampanyasına inceleme

Sağlık Bakanlığı, Kartal bebeğin tedavisi için para toplanmasıyla ilgili kampanyaya soruşturma başlattı.

Bakanlıktan Kartal bebek kampanyasına inceleme
A+ A-

Sağlık Bakanlığı, Kartal bebeğin tedavi için Almanya'ya yönlendirilmesi ve ücretsiz yapılabilecek bir ameliyata para toplanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kalp yetmezliği hastası 10 aylık Kartal bebek için Türkiye seferber olmuştu. Minik Kartal'ın kalp nakli sırasına girip ameliyat olması için 1 milyon 099 bin Euro ihtiyaç vardı.

Ünlü, ünsüz binlerce insanın destek oldu

Almanya'da nakil olabilmesi için 1 milyon 099 bin Euro'ya ihtiyaç duyan Kartal bebeğe, Işın Karaca, Şahan Gökbakar, İrem Derici, Hayko Cepkin gibi daha birçok ünlü isim de destek olmuştu.

Minik Kartal için Türk doktorlardan flaş açıklamaMinik Kartal için Türk doktorlardan flaş açıklama

kartal bebek

Aile, "Herkese sonsuz teşekkürler! Kartal için açılan bağış hesabımız gerekli meblağ toplandığı için kapandı" açıklaması yapmıştı.

 

 

 

kartal bebek , soruşturma