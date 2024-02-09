  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlıktan ''kayıp çocuklar'' paylaşımlarına suç duyurusu

Bakanlıktan ''kayıp çocuklar'' paylaşımlarına suç duyurusu

Bakanlıktan ''kayıp çocuklar'' paylaşımlarına suç duyurusu
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada ''kayıp çocuk ihbarı'' paylaşımlarına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; bir sosyal medya hesabı üzerinden, 'Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır' şeklinde paylaşım yapıldığı belirtilerek, "Paylaşıma konu olan çocuklarla ilgili iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuklar halihazırda devlet koruması altındadır ve kayıp değildir. Aile üyeleri ile ilgili yapılan klinik değerlendirme sonucunda mahkeme tarafından çocukların koruma altına alınması ve gizlilik kararı verilmiştir. Bu karar, çocukların üstün yararı göz önünde bulundurularak alınmış, onların psikolojik ve fizyolojik sağlıkları öncelenmiştir" denildi.

İlgili çocukları korumak için yapılan yer değişikliğinin ifşa edilmesinin, çocukların can güvenliğini riske attığı belirtilerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak güvenlik gerekçesi ile haklarında gizlilik kararı bulunan çocuklarımızla ilgili, toplumun hassasiyetlerini manipüle eden, Bakanlığımızı yanlış bilgilerle hedef gösteren ve çocuklarımızı araç haline getirerek onlara zarar veren bu paylaşımlara karşı suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada ''kayıp çocuk ihbarı'' paylaşımlarına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

DHA

Etiketler kayıp çocuk ihbar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acun Ilıcalı Survivor'da hangi yarışmacıya ne kadar para ödüyor ? Acun Ilıcalı Survivor'da hangi yarışmacıya ne kadar para ödüyor ? Akaryakıtta Bir depoda 70 TL fark ettirecek bir dev zam daha geliyor! Akaryakıtta Bir depoda 70 TL fark ettirecek bir dev zam daha geliyor! Türkiye'nin havası en kirli il ve ilçeleri belli oldu Türkiye'nin havası en kirli il ve ilçeleri belli oldu İstanbul'da park yeri cinayeti kamerada İstanbul'da park yeri cinayeti kamerada Doğalgaz sayaçları değişiyor, söktürmeyene ceza gözüktü Doğalgaz sayaçları değişiyor, söktürmeyene ceza gözüktü Prof. Dr. Naci Görür 4 ilimizi ''Şimdiden bağırıyorum'' diyerek uyardı Prof. Dr. Naci Görür 4 ilimizi ''Şimdiden bağırıyorum'' diyerek uyardı AK Partili seçmenden İmamoğlu’na teşekkür AK Partili seçmenden İmamoğlu’na teşekkür Canlı yayında Filistinli çocuğun Erdoğan’a yazdığı mektup okundu: ''Seni rabbime şikayet edeceğim'' Canlı yayında Filistinli çocuğun Erdoğan’a yazdığı mektup okundu: ''Seni rabbime şikayet edeceğim'' İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? Listeye iki şehir damga vurdu İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? Listeye iki şehir damga vurdu Güneşin bile üşüdüğü şehir! 55 yılın en sert kışı geldi; evler kara gömüldü Güneşin bile üşüdüğü şehir! 55 yılın en sert kışı geldi; evler kara gömüldü