Bakıcının peşine düşüp hesap sordu! ''Evime aldım şeytan çıktı''

İstanbul'da bir kadın, evinde bakıcı olarak çalışan kadının hırsız olduğunu öğrendi. Gelen bir mesaj sonrası eve giden kadın, gördüğü manzara karşısına şoke oldu. Soyulduğunu anlayan kadın, bakıcının peşine düşüp hesap sordu. O anları sosyal medyadan paylaşan kadın, ''Bir anne olarak psikolojim bozuldu. Başka anneler kötü bir tecrübe edinmesin'' dedi.

İstanbul'da yaşanan olayda bir kadın, bakıcı olarak bir kadını işe aldı. İddiaya göre bakıcının işe başladıktan bir hafta sonra 'Ayrılıyorum' diye attığı mesaj üzerine eve giden anne hayatının şokunu yaşadı. Evde her yerin alt üst olduğunu gören anne, oğlunun söyledikleriyle daha da şok oldu. İddiaya göre kadın eve erkek arkadaşını da getirmiş. Bu olanlar sonrasında kadının izini bulup hesap soran anne, o anları da sosyal medyadan paylaştı.

EVİ SOYUP ERKEK ARKADAŞINI GETİRMİŞ

İddiaya göre evine bakıcı olarak aldığı kişi, ilk önce onun güveni kazandı ama bir hafta sonra mesaj atıp 'Ayrılıyorum' dedi. Durum üzerine eve gelen kadın karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Evin darmadağın olduğunu gören kadın, bakıcının hırsızlık yaptığını anladı. Kadının oğlu ise bakıcının eve erkek arkadaşını getirdiğini söyledi. Bu gelişmeler sonrası harekete geçen kadın, bakıcıyı Esenyurt'ta buldu ve yüzleşme amacıyla yanına gitti. Bakıcının yaptıklarını itiraf etmesi üzerine kadın, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı.

"BU HIRSIZLIK DEĞİL"

Show Haber'in haberine göre sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde hırsızlık suçlaması yapılan kadın "Ben suçluyum, ben hırsızım, polis geliyor oldu mu? Yeter polis gelsin, beni götürsün. Sizin kıyafetlerinizi aldım, düzleştiricinizi aldım. Tamam hırsızlık kabul ediyorum. Evdeyken eve adam almadım, buna yemine edebilirim. Hayır bu hırsızlık değil, kıyafetlerinin almış olabilirim çünkü giyecek kıyafetim az olduğu için aldım" dedi.

"EVİME ALDIM, ŞEYTAN ÇIKTI"

"Evime aldım, bakıcı veya insan değil bir şeytan çıktı" diyen anne, "Kıyafetlerimi, düzleştiricimi ve gözlüğümü almış. Bana 'benim ablam ol, annem ol' diyerel çok fazla güven verdi. Ev darmadumandı, hırsızlık yapmıştı. Daha sonrasında oğlum farklı şeyler söyledi. Oğlum 'Abi geldi eve, koltukta oturdu' dedi. Bir anne olarak psikolojim bozuldu. Başka anneler kötü bir tecrübe edinmesin" diye konuştu.