Bali Turu ile ilgili her şey Balituru.com.tr 'de

Bali balayı turları son yıllarda ülkemizde oldukça popülerdir ve neredeyse yerli tatil fiyatlarına Bali turlarına katılabilirsiniz. Balituru.com.tr sitesini ziyaret edebilir güncel Bali Turları fiyatlarını kontrol edebilirsiniz. Uzak doğunun en farklı ve muhteşem adası Endonezya'nın eşsiz güzellikteki adası Bali tatili içinde sizleri egzotik atmosfer, romantik manzaralar, mükemmel bir doğa, mimari harikası tapınaklar bekliyor.

Bali Adası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Küçük Sunda Adaları'nın en batısında yer alan ve başkenti Denpasar olan Bali'ye Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı üzerinden ulaşılabiliyor. Vize istemeyen Bali'de 30 gün vizesiz kalmanız mümkün. Diğer bir deyişle, pasaportunuz ve valiziniz hazırsa yola çıkabilirsiniz. Türkiye'den 5 saat ileride olan ülke saatini not düşerek planlamanızı yapmalısınız. Bali'nin para birimi Endonezya Rupisi olarak da bilinen IDR. Nüfusu 5 milyon civarında olan adanın çoğunluğu Hindu. Endonezya'daki Müslüman çoğunluğun aksine Bali nüfusunun %93'ü Hindu, %7'si Müslümanlardan oluşuyor. Bali blog sayfamızı takip ederek güncel gerekli tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Bali Hava Durumuna Dikkat

Ada hakkında gerekli olan genel bilgilerden bir diğeri ise elbette iklim. Tropikal iklim kuşağında yer alan Bali hava durumu tüm yıl boyu sıcaklık yıl boyu 25 ila 35 derece arasında seyrediyor. Bazı aylarda düşen yoğun yağış ise adayı tatil için elverişsiz kılıyor. Bali tatili için ideal dönem nisan ile ekim ortası arasında yer alıyor. Yoğun yağmura yakalanma ihtimalinizin en az olduğu bu dönemde doyasıya adanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak özellikle temmuz ve ağustos aylarında ada sezon nedeniyle aşırı kalabalık oluyor. Adaya sık sık gidenler bu nedenle tatil planlarını rahat olacakları nisan, mayıs, haziran, eylül ve ekim aylarına yapıyor. Sezon beklemeyen az kısımdaki tatilci ise aralık ve ocak aylarında adaya geliyor.

Bali Turu Rotanız Hazır Mı?

Bali turu süresince adayı tüm detayları ile görmek, uzun uzun gezmek için 2 haftanızı ayırmanız öneriliyor. Daha az zamanınız varsa programı 10 güne de sıkıştırabilirsiniz. Tatil için vakti bol olanlar adanın komşuları Nusa, Lembongan ve Nusa Penida adalarını da ziyaret ediyor.

Peki Bali'de görmeden dönmemeniz gereken yerler neresi? Bali adasına sörf için geldiyseniz Canggu kasabasını görmelisiniz. Eğer lüks bir tatil planlamış ve Bali mutfağını tatmak istiyorsanız en iyi yemekleri Seminyak'ta tadabilirsiniz.

Eğer Bali'ye kısmen sakinlik arıyorsanız Kerobokan/Berawa yerleşim alanında konaklamanız mümkün. Bali'nin en turistik merkezi ise Kuta. Gece hayatı ile ünlü olan Kuta'da sabaha kadar dans edebilirsiniz. Ubud ise Bali'nin yerlilerini, kültürünü görebileceğiniz bir alan. Pirinç tarlaları, yabani ormanları ve Bali'nin sonsuzluk havuzları ile ünlü olan Ubud bölgesini ziyaret etmelisiniz. Bedigul'da Bratan Gölü'nü görebilir, şelalelerin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca Danu tapınağı da bu bölgede yer alıyor. Lovina'da yunusları görmeniz, Amed'de dalış yapmanız mümkün. Karangasem'de Bali'nin kutsal dağını, birçok ünlü tapınağını ve eski kraliyet sarayı Tirta Gangga'yı görebilirsiniz. Batur Dağı'nda turlarla trekking yapabilir, volkanik alanları ziyaret edebilirsiniz. West Bali Ulusal Parkı'nda ise sakin plajlar ve vahşi doğa sizi bekliyor.

Bali Turu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

- Bali turu için plan yapıyorsanız, en uygun fiyatlı yerlerde bile kalsanız birçok dünya şehrine göre iyi hizmet alacağınızdan emin olabilirsiniz.

- Fiyat performans dengesi açısından tam puan alan Bali'de özel turlardan ve balayı paketlerinden de yararlanabilirsiniz.

- Bali'nin sahillerinin oldukça dalgalı olduğunu gittiğinizde görebilirsiniz, çoğu sahil sörf için uygun ancak maalesef yüzmeye elverişli değil.

- Bali'nin trafiği meşhur. Kenti gezerken, ehliyetiniz varsa motosiklet kiralayabilir ve trafikten kaçabilirsiniz.

- Adada taksilerin de bir hayli uygun fiyatlı olduğunu bilmelisiniz.

- Adada toplu taşıma pek fazla tavsiye edilmiyor; hem saatleri düzensiz hem de konforsuz olduğu için turistler dolmuşları tercih etmiyor.