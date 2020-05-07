Balık avlarken dereye düşüp kaybolan kuzenlerin cesetleri bulundu

Olay, saat 15.30 sıralarında Kale ilçesinin Muslugüme Mahallesi ile Muğla merkeze bağlı Çamurluk Mahallesi arasında iki ilin sınırını ayıran Muhsin Yazıcıoğlu Köprüsü altındaki Akçay Çayında meydana geldi.

Balık tutmak için bir araya gelen 6 arkadaştan Mehmet H. ile İbrahim H. , çaya serpme ağ attıkları sırada bilinmeyen nedenle bir anda suya düştü.

İki kuzen, suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.