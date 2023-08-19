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Balıkesir'de IŞİD operasyonu: 1 terör örgütü üyesi yakalandı

Balıkesir'de IŞİD operasyonu: 1 terör örgütü üyesi yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda IŞİD terör örgütü üyesi, bir kişi yakalandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde IŞİD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 şüpheliye ait eve operasyon düzenlendi.

IŞİD'li teröristin yakalandığı evde örgüte ait doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

TUTUKLANDI
Yakalanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler Balıkesir ışid terör
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