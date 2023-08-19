Balıkesir'de IŞİD operasyonu: 1 terör örgütü üyesi yakalandı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda IŞİD terör örgütü üyesi, bir kişi yakalandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde IŞİD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 şüpheliye ait eve operasyon düzenlendi.
IŞİD'li teröristin yakalandığı evde örgüte ait doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Yakalanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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