Balıkesir'de korkutan deprem
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Balıkesir'in 16.83 km açıklarında saat 15.49'da deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında meydana gelen deprem tedirginlik yarattı.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre deprem saat 15.49'da gerçekleşti.
Depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.
Derinliği ise 10.62 km olarak aktarıldı.
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