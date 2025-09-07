Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta merkezüssü Sındırgı olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınası tüm hızıyla devam ederken bugün de yine merkezüssü Sındırgı olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde peşpeşe 2 deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, saat 12.35'de merkez üssü Sındırgı olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü. 4.9'luk depremin hemen ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.