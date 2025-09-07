Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Balıkesir'de 10 Ağustos'ta merkezüssü Sındırgı olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınası tüm hızıyla devam ederken bugün de yine merkezüssü Sındırgı olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde peşpeşe 2 deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir ve diğer çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, saat 12.35'de merkez üssü Sındırgı olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü.
4.9'luk depremin hemen ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
