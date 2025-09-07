  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi!

Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Güncelleme:

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta merkezüssü Sındırgı olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınası tüm hızıyla devam ederken bugün de yine merkezüssü Sındırgı olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde peşpeşe 2 deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir ve diğer çevre illerde de hissedildi.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, saat 12.35'de merkez üssü Sındırgı olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü.

4.9'luk depremin hemen ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

text-ad
Etiketler deprem marmara marmara bölgesi izmir istanbul balıkesir deprem oldu son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Engin beni evden kovdu'' demişti, Dilan Polat o mesajları tek tek ifşa etti! ''Engin beni evden kovdu'' demişti, Dilan Polat o mesajları tek tek ifşa etti! Tarihinde ilk kez finale oynayacak olan Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu Tarihinde ilk kez finale oynayacak olan Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu Hadise bu sefer de dantelli dekoltesiyle ortalığı karıştırdı! Hadise bu sefer de dantelli dekoltesiyle ortalığı karıştırdı! Bilal Erdoğan'dan Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar Bilal Erdoğan'dan Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri +18 konseri için ''teşhircilik'' soruşturması başlatıldı Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri +18 konseri için ''teşhircilik'' soruşturması başlatıldı Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti Ünlü oyuncu yeni mesleğini açıkladı; ''doktor olur'' diyenler bile vardı... Ünlü oyuncu yeni mesleğini açıkladı; ''doktor olur'' diyenler bile vardı... Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıktı... 13 yaşındaki kızı para karşılığı evlendirmişler! Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıktı... 13 yaşındaki kızı para karşılığı evlendirmişler! 18 yaşında 48 yıl hapisle cezalandırıldı, annesinin söyledikleri olay oldu 18 yaşında 48 yıl hapisle cezalandırıldı, annesinin söyledikleri olay oldu Zeka yapay olunca... Yapay zeka mahkemede mağdur etti Zeka yapay olunca... Yapay zeka mahkemede mağdur etti
Kurultay davasını bekliyorlar... Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle ilgili olay iddia Kurultay davasını bekliyorlar... Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle ilgili olay iddia Galatasaray'da Osimhen depremi: Okan Buruk'tan jet açıklama geldi Galatasaray'da Osimhen depremi: Okan Buruk'tan jet açıklama geldi Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran arsa yatırımının püf noktasını açıkladı Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran arsa yatırımının püf noktasını açıkladı Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü teslim oldu Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü teslim oldu Bu son anketin sonuçları iktidarın da, muhalefetin de yüzüne tokat gibi çarpacak Bu son anketin sonuçları iktidarın da, muhalefetin de yüzüne tokat gibi çarpacak Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Kanlı Ay geliyor... Deprem korkusu hortladı, uzmanlardan kritik uyarı geldi! Kanlı Ay geliyor... Deprem korkusu hortladı, uzmanlardan kritik uyarı geldi!