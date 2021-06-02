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Balyoz kumpası davasında istenen cezalar belli oldu

Balyoz kumpası davasında istenen cezalar belli oldu

FETÖ kumpaslarından 'Balyoz' davasıyla ilgili yürütülen soruşturmada istenen cezalar belli oldu.

FETÖ kumpaslarından Balyoz davası sonrası açılan beş sanıklı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Mehmet Baransu’nun, ‘örgüte üye olmak’ suçundan daha önce ceza aldığı için davanın reddine karar verilmesini istedi.

Sözcü'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, savcılık; Baransu’nun, ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme’, ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ ve ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama’ suçlarından 67.5 yıla kadar hapsini talep etti.

Mütalaada, firari sanık Tuncay Opçin’in dosyasının ayrılması ve diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkında da ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama’ suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sözcü

Etiketler Balyoz kumpası balyoz davası karar
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