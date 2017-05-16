Banka hesabından 600 milyon euro çıktı !

FETÖ’nün kara para aklama merkezlerinden Pinhan Restoranta yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmail Uçar koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Türkiye imamı Mustafa Özcan’ın yardımcısı Ali Çelik, restorantın sahibi Hızır Güngör’ün de aralarında olduğu 47 isim şüpheli olarak iddianamede yer aldı.

HİMMET PARALARINI İÇ ETMİŞLER

Yeni Şafak'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; Hazırlanan iddianamede Mustafa Özcan ve örgütün kasası Ali Çelik’le ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıkarıldı. Özcan’ın himmet paralarından tırtıkladığı miktarın 600 Milyon Euro olduğu belirlenirken, Özcan tarafından Ali Çelik’e sus payı olarak 60 Milyon Dolar değerindeki plaza verildiği iddianamede yer aldı.

'TIRTIKLADIĞI PARALARI VERSİN'

İddianamede örgütün sözde imamlarından Mustafa Özcan’ın örgüt içerisinde de sevilmediğine dikkat çekildi. Güney Afrika’da bir okulun ihtiyaçlarının giderilememesi üzerine örgüt lideri Gülen’in “Mustafa Özcan’a söyleyin örgütten tırtıkladığı paralardan okulun ihtiyacını karşılasın” diye talimat verdiğine dikkat çekildi.

DEVASA BİR MALİ YAPI KURULDU

Örgütün kendi içerisinde bir saadet zinciri oluşturduğuna değinilen iddianamede, “Türkiye ve dünya ölçeğinde düşünüldüğünde devasa bir mali yapı karşımıza çıkmaktadır. Kaldı ki bugün örgütün üst düzey yönetici ve üyelerinin tamamına yakınının yurt dışında oldukları düşünüldüğünde bu kişilerin ne ile geçindikleri konusunda bize gerekli emareleri vermektedir. Yine bu örgütün kendi elemanlarından kamudan ihraç edilen üyelerine de belli miktarlarda düzenli maaş vermesi de devasa mali yapının sonucudur” denildi.

PİNHAN 'GİZLİ' ANLAMINA GELİYOR

İddianamede Birim Gayrimenkule bağlı Pinhan Restoran’tın basit bir işyeri olarak düşünülemeyeceği vurgulanırken, ‘Pinhan’ kelimesinin ‘Gizli, saklanmış, gizlenmiş’ manasına geldiğine dikkat çekildi. Buradaki toplantılarla 15 Temmuz darbe girişiminin temellerinin atıldığı ifade edilen iddianamede, darbe girişiminin olması halinde en çok nemalanacak kesimin örgütün mali ayağının olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

6 YILDA 42 MİLYON TOPLADILAR

Şirketteki aramalarda 2009 yılından 2015 yılına kadar ‘Burs’ başlıklı kasa defterinde finans giriş çıkışları bulundu. Bu bilgilere göre 2009 yılında 10 Milyon TL, 2010 ve 2011 yılında 20 Milyon TL, 2014 yılında 5, 2015 yılında ise 7,2 Milyon TL’lik burs toplandı. Burs dağıtımının erkekler ve bayanlar olarak ayrıldığı tespit edilirken, restorantta arama yapılan 11 Eylül 2015’e kadar burs toplandığı belirlendi.

EVLİLİKLER ÖRGÜT İÇİNDEN

İddianameye göre örgütün Türkiye’deki kilit isimlerinden Mustafa Özcan, şüpheliler Ali Çelik ve Hızır Güngör’e örgüt adına çok sayıda şirket kurdurdu. Ali Çelik’in firari oğlu Ömer Çelik’in de Fetullah Gülen’in yanından ayırmadığı ‘Uzun Cevdet’ lakaplı Cevdet Türkyolu’nun kızıyla nişanlı olduğu ortaya çıkarıldı. Ali Çelik’in diğer oğlu Bekir Çelik’in ise Maliye Bakanlığı’nda vergi denetim uzmanı olarak görev yaptığı ortaya çıkarıldı. 2010’daki KPSS sınavının Genel Yetenek bölümündeki 60 sorudan 59’una doğru cevap verdiği belirlendi.