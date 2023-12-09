Baraj doluluk oranları yükselmeye devam ediyor

İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte barajların doluluk oranı merak konusu oldu. İşte barajlarda son durum...

İstanbul'da son bir ayda etkili olan sağanak yağışlar barajlara yaradı.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre, kasım ayında yüzde 16'ya gerileyen barajların doluluk oranı yükselmeye devam ediyor.



9 Aralık Cumartesi günü itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 37.27 olarak ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

Ömerli Barajı 61,57

Darlık Barajı 52,2

Elmalı Barajı 83,03

Terkos Barajı 21,84

Alibey Barajı 47,75

Büyükçekmece Barajı 23,54

Sazlıdere Barajı 19,23

Istrancalar 33,17

Kazandere Barajı 14,12

Pabuçdere Barajı 10,83