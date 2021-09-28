Barınamayan öğrenciler vapurda eylem yaptı
Üniversite öğrencileri, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararıyla birlikte ortaya çıkan barınma sorununa dikkat çekmek için nöbete devam ediyor.
Üniversite öğrencileri, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararıyla birlikte ortaya çıkan barınma sorununa dikkat çekmek için başlattıkları gece nöbetlerine devam ediyor.
İstanbul'da öğrenciler bu kez vapurda eylem yaptı.
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