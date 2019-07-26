''Barış bildirisi''ne imza atan akademisyenler hakkında karar

Anayasa Mahkemesi, 2016'daki 'barış bildirisine' imza atan akademisyenlerin bireysel başvurusunda 'hak ihlali' kararı verdi.

2016’nın Ocak ayında “Barış için Akademisyenler” adı verilen 1128 akademisyen tarafından bir bildiri yayımlanmış, bildiride Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekilmişti. “Bu suça ortak olmayacağız” adlı bildiriye imza atanları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çok sert sözlerle eleştirmişti.

Ülke genelinde imzacı akademisyenlerden bazıları “terör örgütü propagandası”ndan gözaltına alınmış, bazıları da KHK’larla üniversitelerden ihraç edilmişti.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

AYM’nin bugün verdiği hak ihlali kararı, akademisyen yargılamaları kapsamında kalan bütün dosyaları etkileyecek. Kesinleşmiş cezalar için yeniden yargılama yolunun açılması, istinaf aşamasında olanlar için bozma kararı verilmesi, devam eden davalar için de beraat kararları söz konusu olabilecek.