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  3. 06 Temmuz 2017 16:56

Başbakan Yıldırım'dan AP raporuna tepki !

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin üyeliğini askıya almayı öneren raporun AP'de kabul edilmesine böyle tepki gösterdi.

Başbakan Yıldırım'dan AP raporuna tepki !
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Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin üyeliğini askıya almayı öneren raporun AP'de kabul edilmesine tepki gösterdi. Yıldırım, "Bu rapor bizim için yok hükmündedir" dedi.

Başbakan Yıldırım şu açıklamayı yaptı:

"Bu rapor bizim için hükümsüzdür. Tam üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik bir aylık bir yol haritası benimsedik. Hem Avrupa’da hem Türkiye’de devam ediyor. Yapılacak işlerin listesini hazırladık. 25 Temmuz’da detaylı olarak görüşülecek. Parlamentolar zaman zaman böyle kararlar alabilir. O kararlar konjenktürel olarak alınan kararlardır. Bizim ise önemsediğimiz konu AB yönetim iradesinin, liderlerinin, üst yönetiminin iradesidir. Orada oluşacak irade bizim için bağlayıcıdır ve biz de ona göre irademizi gösteririz. AB kafa karışıklığından vazgeçsin."

üyelik , türkiye , binali yıldırım , iptal , ap raporu