  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Başsavcılık açıkladı: Dilan Polat dosyasına kısıtlama kararı

Başsavcılık açıkladı: Dilan Polat dosyasına kısıtlama kararı

Başsavcılık açıkladı: Dilan Polat dosyasına kısıtlama kararı
Güncelleme:

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında başlatılan soruşturma hakkında kısıtlılık kararı verildiğini açıkladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi. 

Dilan Polat’ın kozmetik şirketi satışlarını durdurduDilan Polat’ın kozmetik şirketi satışlarını durdurduMagazin
Dilan Polat’ın sahte dediği altın fincanın fiyatı ortaya çıktıDilan Polat’ın sahte dediği altın fincanın fiyatı ortaya çıktıMagazin
Mal varlıklarına el konulmuştu... Dilan Polat'ın talebi reddedildi!Mal varlıklarına el konulmuştu... Dilan Polat'ın talebi reddedildi!Magazin

 

DHA

Etiketler dilan polat engin polat soruşturma başsavcılık kısıtlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir bu eksikti: Türkiye'de uyuz vakaları patladı!
Yargıtay'dan evi terk eden eşe soğuk duş!
Meteoroloji tarih verdi: Yeni haftada yağışlar geri dönüyor
Bahçeli 24 saat süre vermişti... MHP'den dikkat çeken açıklama
İsrail'de Habertürk ekibine çirkin saldırı
Fotoğraf çekimi yaptıran gelin ve damada korkutan sürpriz
Filistin'de kan, acı ve gözyaşı: Can kaybı artıyor!
Lastik deposu alev alev yandı! Zarar çok büyük...
Mahkemeden yıkım yetkisi kararı: İBB haklı bulundu
Türkiye'de satılan elektrikli arabalar ve fiyatları (Ekim 2023)