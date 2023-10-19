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  3. Mal varlıklarına el konulmuştu... Dilan Polat'ın talebi reddedildi!

Mal varlıklarına el konulmuştu... Dilan Polat'ın talebi reddedildi!

Mal varlıklarına el konulmuştu... Dilan Polat'ın talebi reddedildi!
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Kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat, kendilerine yönelik haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebinde bulundu. Savcılık Polat çiftinin talebini reddetti.

Son dönemde ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla gündeme gelen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından haklarında rapor hazırlandıktan sonra mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat cephesinden yeni bir hamle geldi.

Polat çifti avukatları aracılığıyla, haklarında açılan soruşturma ile ilgili haberlere yönelik erişim engeli ve yayın yasağı talebinde bulundu. Savcılık ise, bu talebi reddetti.

"YOK ÖYLE..."
Söz konusu iddiayı duyuran Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğrendiğime göre Polat’ın avukatı soruşturma dosyası ile ilgili erişim engeli ve  yayın yasağı istemiş. Savcılık ise başvuruyu reddetmiş. Yok öyle…"

Etiketler dilan polat engin polat kara para aklama masak
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