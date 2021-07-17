Başsavcılık'tan Ümitcan Uygun açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun davası için "Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı geçemez' hükmü karşısında, şüpheli Ümit Uygun hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve adli kontrol altına alınmasına karar verildiği anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema E.'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema E.'e, ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı.

AVUKATI DUYURDU

Ümitcan Uygun'un avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Uygun, Ankara 1'inci Sulh ceza Mahkemesi kararıyla dün gece tahliye edildi. Tahliye kararını Uygun'un avukatı Çağatay Cengiz, Twitter hesabından duyurdu. Cengiz, "Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit Uygun tahliye oldu" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema E.'in ölümüyle ilgili hakkındaki soruşturma süren Ümitcan Uygun'un 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan tahliye edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Uygun'un, 10 Ocak'ta uyuşturucu madde kullanırken görüntülendiği videonun internet dolaşımında olduğuna yönelik bilgilerin yer aldığının görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Şüpheli Uygun'un savunmasının ardından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Ocak tarihli kararı ile tutuklanmasına karar verildiği anımsatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan değerlendirme ile şüpheli hakkında 5237 sayılı 'Türk Ceza Kanunu'nun 190/2'nci maddesi hükmünün yasal unsurları itibarıyla yeterli delile ulaşılarak, Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı ancak mahkemece 25 Şubat'ta iddianamenin iadesine karar verildiği, söz konusu iadeye ilişkin mahkeme kararına karşı başsavcılıkça nöbetçi ağır ceza mahkemesine yapılan itirazın da reddedildiği bildirildi. Başsavcılığın, kesinleşen mahkeme kararlarına karşı 6 Nisan'da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma Bürosu'na talepte bulunulduğu, bu itibarla soruşturmanın hala devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, 'soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı geçemez' hükmü karşısında, şüpheli Uygun hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 16 Temmuz'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve CMK'nın 109'uncu ve devamı maddeleri gereğince adli kontrol altına alınmasına karar verildiğinin anlaşıldığı belirtildi.