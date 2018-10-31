Sayısal Loto açıklandı ! İşte kazandıran numaralar...
Sayısal Loto açıklandı ! İşte kazandıran numaralar...
Binlerce kişi ihraç edilmişti... O KHK kabul edildi
Binlerce kişi ihraç edilmişti... O KHK kabul edildi
Cem Özer'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Cem Özer'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Vergi indirimi sonrası dolar ne kadar oldu ?
Vergi indirimi sonrası dolar ne kadar oldu ?
AK Parti'den donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama
AK Parti'den donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama
İndirimler sonrası 100 bin TL'lik aracın fiyatı ne kadar oldu ?
İndirimler sonrası 100 bin TL'lik aracın fiyatı ne kadar oldu ?
Kayyum atanan şirketlerin sayısı açıklandı !
Kayyum atanan şirketlerin sayısı açıklandı !
Vatandaşa kötü haber ! ''Çürüdü, fiyatı 10 kat artacak''
Vatandaşa kötü haber ! ''Çürüdü, fiyatı 10 kat artacak''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 31 Ekim 2018 23:48

Batman'da çatışma çıktı: 1 polis yaralı

Batman'da bir grup PKK'lı görüldüğü ihbarı için harekete geçen Özel Harekat ekibi PKK'lılarla çatıştı.

Batman'da çatışma çıktı: 1 polis yaralı
A+ A-

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köy yolu güzerhagında bir grup PKK terör örgütü mensubunun görüldüğü ihbarı üzerine bölgede giden Özel Harekat ekibi PKK'lilerle çatıştı. Çatışmada 1 özel harekat polisi yaralandı.
 
Batman 'ın Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köyü bölgesinde bir grup  PKK terör örgütü mensubunu gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine bilgi verdi. İhbarı üzerine Özel Harekat ekibi, bölgede bulunan PKK'lilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Bölgeye giderek arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'liler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 Özel Harekat polisi yaralanırken, 1 PKK'li ise yaralı olarak ele geçirildi.

Çatışma bölgesine gönderilen ambulans ile yaralı polis Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, çatışmanın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.

DHA

yaralı , çatışma , polis , batman , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM