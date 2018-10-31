Batman'da çatışma çıktı: 1 polis yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köy yolu güzerhagında bir grup PKK terör örgütü mensubunun görüldüğü ihbarı üzerine bölgede giden Özel Harekat ekibi PKK'lilerle çatıştı. Çatışmada 1 özel harekat polisi yaralandı.



Batman 'ın Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köyü bölgesinde bir grup PKK terör örgütü mensubunu gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine bilgi verdi. İhbarı üzerine Özel Harekat ekibi, bölgede bulunan PKK'lilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Bölgeye giderek arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'liler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 Özel Harekat polisi yaralanırken, 1 PKK'li ise yaralı olarak ele geçirildi.

Çatışma bölgesine gönderilen ambulans ile yaralı polis Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, çatışmanın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.