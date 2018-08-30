Bayrak tutan genç kız bayıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı Giresun Valiliği önünde düzenlenen törenle kutlandı. Tören için alanda bayrak flama tutan bir kız öğrenci baygınlık geçirdi.



Alanda bulunan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Valilik önünde düzenlenen törene Karadeniz kırsalını PKK’ya dar eden Jandarma Komando Özel Harekat Timi de katıldı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Binbaşı Tezcan Taşkıran, "Bugün asil Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun 227. kuruluş yıldönümü ve bu kahraman ordunun en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 96'ncı yıldönümüdür. Hamuru vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla mayalanmış, yüce Türk ulusunun hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğini bilen Ulu Önder Atatürk, ulusun bağrından çıkan kahraman Türk ordusuyla birlikte harp tarihinde sonsuza dek unutulmayacak eşsiz bir zafer elde etmiştir. Aslıda bu bir zaferden öte bir ulusun genç, yaşlı, kadın, erkek demeden tüm fertleri ile verdiği var oluş mücadelesinin en büyük destanıdır" dedi.

Konuşmanın ardından tören halk oyunları gösterisi ile sona erdi.