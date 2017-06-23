Bayram çilesi başladı ! Her yer kilit...

Sabah saatlerinde bayram tatili öncesi son iş gününe sakin başlayan İstanbul trafiği, öğleden sonra tatilcilerin yola çıkmaya başlamasıyla birlikte yoğunluğunu arttırdı. Her iki köprüde de trafik durma noktasına geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara'yı diğer illere bağlayan ana arterler polis helikopterince denetlendi. Öte yandan Çanakkale'deki iskelelerde de yoğunluk dikkat çekiyor.

İstanbul'da etkili olan bayram tatili trafiği, sürücülere zor anlar yaşatıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde devam eden üst yapı çalışması trafiği olumsuz etkilerken, Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsündeki trafik yoğunluğu da dikkat çekti.

Özellikle İstanbul'un çıkış noktalarındaki gişelerde uzun araç kuyruğu oluştu. Çamlıca gişeler, Mahmutbey, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında göze çarpan noktalar. Anadolu yakasında TEM ve D-100'deki trafik Kocaeli sınırını geçmiş durumda. Akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

Öte yandan bu geceden itibaren kamunun işlettiği köprü ve otoyollar 4 gün ücretsiz olacak. Özel sektörün işlettiği Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerden ise ücret alınmaya devam edilecek.

YALOVA-İZMİT YOLUNDA YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirecekler, Yalova-İzmit karayolunda yoğunluğa neden oldu.

İDO yetkilileri ise Eskihisar-Topçular hattında 15 feribotun görev yaptığını, bayramın ilk gününden itibaren ise bu sayının 18'e çıkarılacağını bildirdi. Yetkililer, ayrıca normalde karşılıklı 289 sefer yapıldığını ancak bayramda sefer sayısının günde 360'a çıkacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Başkentte de bir polis helikopteri havadan denetim gerçekleştirdi. Helikopterden yapılan denetime Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı Kenan Aydoğan da katıldı.

Yoğun güzergahlardaki trafik akışının hızlandırılması için helikopter ile yerdeki ekipler, koordinasyon içerisinde çalıştı. Helikopterden kural ihlali yaptığı görülen araçlar, yerdeki ekiplere bildirilerek sürücülerine ceza kesildi.

Havadan trafik denetimleri, bayram tatili süresince devam edecek.

ÇANAKKALE İSKELELERİNDE YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar Çanakkale iskelelerinde yoğunluğa neden oldu. Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki kentlere ulaşmak için Çanakkale, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki'deki iskelelere gelenler, zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Eceabat iskelesinde 2 kilometreye ulaşan kuyrukta bekleyen vatandaşların bazıları kitap okuyarak zaman geçirirken bazıları da cep telefonları ile öz çekim yaptı. Kısmi yoğunluk dikkate alınarak, dolan feribotlar kalkış saati gözetilmeden hareket ediyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle yapıldığını belirtti.

DÜZCE'DE AKICI YOĞUNLUK VAR

Bayram tatilinin başlamasının ardından TEM otoyolunun Düzce kesiminde akıcı yoğunluk başladı.

Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasında özellikle Ankara istikametinde akıcı araç trafiği oluştuğu gözlendi.

Trafik ekipleri, güzergah boyunca ring halinde bulunuyor. Trafiğin, gecenin ilerleyen saatleri ve yarın akşama kadar yoğun olacağı tahmin ediliyor.