Bayram öncesi benzine yine yeniden zam geliyor

petrol fiyatları ve kurdaki artış sonrası benzine 85 kuruş zam geleceği iddia edildi. Zammın 30 Nisan itibariyle geçerli olacağı bildirildi.

Petrol fiyatlarının 106 doları aşmasının ardından Ramazan bayramına sayılı günler kala araç sahiplerine kötü haber geldi.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 30 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 85 kuruş zam geleceği iddia edildi.

Yapılan zam için petrol fiyatları ve kurdaki artış gerekçe gösterildi.

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı ortalama 19,00 TL'den 19,85 TL'ye çıkacak. Ankara'da 19.11 TL'den 19.96 TL'ye, İzmir'de ise 19.10 TL'den 19.95 TL'ye yükselecek.

Motorinde ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

Güncel pompa fiyatları...

27 Nisan 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

Petrol fiyatları

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 104,09 dolardan işlem görüyor. Dün 105,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 104,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,27 dolardan alıcı buldu.Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de alınan Kovid-19 salgını kısıtlamalarının talep düşüşüne neden olacağı beklentileri etkili oldu.