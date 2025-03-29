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Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat!

Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 yılda Ramazan Bayramı tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında 483 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yola çıkacak vatandaşlara uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı kısa filmde, bayram sabahı evinde radyo dinleyen bir kişi radyoda çıkan Ferdi Tayfur'un seslendirdiği 'Hatıran Yeter' şarkısında sesi yükselterek duygulanıyor. Bu sırada ekrana giren eşi, 'Hadi gidelim bey, bugün bayram beklerler' diyor. Karı koca, trafik kazasında yitirdikleri çocukları ve torunlarının mezarını ziyaret ediyor.

'LÜTFEN, TRAFİK KURALLARINA HARFİYEN UYALIM'

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Bazen hatıralar yetmez. Son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 canımızı yitirdik. 26 bin 331 vatandaşımız yaralandı. Bayram tatili için yola çıkacak kıymetli sürücü kardeşlerim, yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz. Ölümlü trafik kazalarında aşırı hızdan sonra en önemli etkenlerin başında, şerit izleme, değiştirme, geçiş önceliği, arkadan çarpma, dönüş kuralları ve kırmızı ışık ihlali geliyor. Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

Etiketler Ali Yerlikaya trafik bayram tatili ramazan bayramı
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