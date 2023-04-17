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Bayramın da tadı kaçtı; bayram şekerine de zam geldi

Bayramın da tadı kaçtı; bayram şekerine de zam geldi
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Zamla yatıp zamla kalkan Türkiye Ramazan Bayramı'na da "bayram şekeri zammı" ile giriyor. Bayram şekeri fiyatları bir önceki Kurban Bayramı’na oranla tam yüzde 32 oranında zamlandı.

Bu yıl Türkiye hem yıkıcı depremler hem zamlar nedeniyle buruk bir Ramazan Bayramı geçirecek. Türkiye’nin bayramlık gündemini değerlendiren, tatil yerine daha çok aile ziyaretleri olacağını dile getiren Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, hane başı yıllık ikramlık şeker tüketiminin yaklaşık 2.5 kilogram olduğunu söyledi.

Depremin etkilediği bölgelerin şeker tüketimindeki payının yüzde 14’e kadar çıktığını da anımsatan Karagöz, ayrıca fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirme yaparak bu tür şekerlere bayramdan bayrama zam geldiğini vurguladı. Karagöz “Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı 1.2 milyar TL. Toplam bayram şekeri tüketimi 24-26 bin ton” dedi.

Öte yandan Karagöz, Türkiye’de yaşadıkları en önemli sorunun tahsilat olduğunu, vadelerin 60-90 güne kadar çıktığını söyledi. 

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