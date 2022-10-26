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BBP Başkanı Destici’den olay iddia: EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak?

BBP Başkanı Destici’den olay iddia: EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak?
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EYT yasası için çok kısa bir süre kala Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’den flaş bir çıkış geldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Aralık ayında Meclis gündemine gelerek Ocak 2023 itibariyle uygulamaya konulacak. Ancak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici EYT'nin yılbaşından önce çıkacağını iddia etti. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran’dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

“YASA YILBAŞINDAN ÖNCE ÇIKIYOR”
Destici, parti genel merkezinde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran ve dernek başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi. Partilerinin toplumdan gelen haklı taleplerin sesi ve temsilcisi olduğunu, sorunların çözümünde gayret gösterdiğini anlatan Destici, şunları söyledi:

"EYT'nin bir hak mücadelesi olduğunu, bu hakkın mutlaka iadesi edilmesi gerektiğini hep söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Ben de 3 sene emeklilikte yaşa takıldım. Sizin halinizi en iyi bilenlerdenim. Geçmişte bir mağduriyet yaşandı ve bugüne kadar devam etti. Bize düşen, bu mağduriyeti kimin yaşattığını hatırlatmak ama hata başkasının diye biz bunu görmezden gelemeyiz. EYT'lilerin anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerine verilmesi gerekiyor. Adalet var, tecelli ediyor. Yasa inşallah yılbaşından önce çıkıyor. Vermiş olduğumuz mücadeleyi inşallah kazandık."

Destici, yasanın nasıl çıkacağının da önemli olduğunu, düzenlemenin 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerektiğini dile getirdi.

“HABERLER SEVİNDİRİCİ”
EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran da EYT konusunda verdikleri mücadelede her zaman yanlarında olan Destici'ye teşekkür etti. Boran, EYT düzenlemesinin yıl başından önce yasalaşacağına ilişkin haberin sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler yasa BBP Başkanı Destici
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