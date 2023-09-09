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BDDK bağış ve yardım yönetmeliğini değiştirdi

BDDK bağış ve yardım yönetmeliğini değiştirdi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişikliğe göre, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yapacakları yardımlar" ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapacakları bağış ve yardımlar" ibaresi eklendiği bildirildi.

 

Etiketler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bddk düzenleme yönetmelik yeni yönetmelik yardım bağış
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