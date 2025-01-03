Bebek katili Abdullah Öcalan'a özel af teklifi TBMM'de

DEM Parti eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a affın önünü açan yasa teklifini TBMM'ye sundu.

İktidar ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekim ayında partisinin grup toplantısında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılsın, Meclis'e gelsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın, umut hakkından yararlanması sağlansın" sözleriyle başlayan yeni açılım sürecinde peş peşe gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

DEM Parti'nin bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için "örtülü af" öngören yasa teklifini TBMM'ye sunduğu ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'ün haberine göre DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Arslan tarafından hazırlanan kanun teklifi uyarınca, ‘tek başına cezaevinde hayatını sürdüremez raporu’ tahliye için yeterli olacak.

31 Aralık 2024’te TBMM Adalet Komisyonu’na sevk edilen kanun teklifinin gerekçesinde şöyle denildi:

“Adli Tıp raporlarında, cezaevinde tek başına yaşamını idame ettiremeyeceği, belirtilen mahkumlar için savcılıklar ve kolluk güçlerince verilen ‘tehlikelilik’ ifadesine dayanılarak tahliyeler engellenmektedir. Hasta tutuklu ve hükümlülerin ceza erteleme veya tahliyesinde son kararın kolluk güçlerinin insafına bırakılması ve bağımsız kurumların denetleyici olamaması nedeniyle, hak ihlalleri yaşanmaktadır. Cumhuriyet savcılarına verilen takdir yetkisi kaldırılmalı, hastane raporları esas alınmalıdır.”

Sözcü