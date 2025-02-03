Bebek katilinin milletvekili yeğeni açıkladı; Öcalan Türkiye Cumhuriyeti'ni açık açık tehdit etti

MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla başlayan yeni süreçte, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın İmralı'daki tutuklu bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ilk ziyaret eden isim olan, Öcalan'ın öz yeğeni DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan, bebek katilinin "bu mesele çözülmezse Türkiye Anadolu’ya çekilir ve cehennemini yaşar" diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni açık açık tehdit ettiğini ilan etti.

MHP Genel Başkanı Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yapmaya başladığı çağrıların ardından DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyetinden hemen önce, Bahçeli'nin tarihi çağrısından sadece 1 gün sonra ( 23 Ekim 2024'te ) İmralı'ya giden DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'dan Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'a Türkiye gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.

Terörist elebaşısı Öcalan'ın 15 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacağı konuşulurken, Rudaw'a konuşan bebek katili Öcalan'ın öz yeğeni olan DEM Partili milletvekili Ömer Öcalan, bebek katili ile 23 Ekim'de yaptığı birebir görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

DEM Partili Ömer Öcalan, “Öcalan, ‘Bu mesele çözülürse yaşam kapısı herkese açılır, bu mesele çözülmezse Türkiye Anadolu’ya çekilir ve cehennemini yaşar. Ortadoğu’da yeni bir sistem kurabilecek olanlar Kürtlerdir ve kendileriyle birlikte diğer halkları kaldırabilirler’ dedi” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinden Ümit Karadağ'ın aktardığı habere göre

Ömer Öcalan ayrıca DEM Parti Eşbaşkanı Tülay Hatimoğullarını’nın tepkilere neden olan “Gazze” açıklamasına gönderme yaparak “Türk medyası bu sözü çarpıttı. Ama Öcalan şunu söylemişti; Kürt meselesi çözülürse, Ortadoğu meselesi çözülürse, Ortadoğu’nun önü aydınlanır. Ama Kürt meselesi çözülmezse ve Ortadoğu meselesi çözülmezse, şimdi bir Gazze var, bu elli Gazze olur” dedi. Gazetecinin “Türkiye de dahil mi” sorusuna Öcalan “elbette” cevabını verdi.

Öcalan’ın kendisine “Türkiye kendini çözüm için hazırlamazsa, gelecekte Suriye, Irak, İran ve uluslararası güçlerin birçok planı var dedi. Buralarda devlet ilan edilmesi ihtimali de var” dediğini aktaran Ömer Öcalan, gazetecinin “Eğer Öcalan bir çağrı yaparsa, PKK ya da Kandil’in Öcalan’ın çağrısına uyacağına inanıyor musunuz” sorusuna şu cevabını verdi:

“Cevabı bende olmayabilir. Temelin hazırlanması gerekiyor. Güvenle herkesin heybesini boşaltması gerekiyor. Bu mesele çözülmezse bugün PKK’dir, KCK’dir, yarın başka bir şeyin ortaya çıkma ihtimali var.”