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  3. Bu açıklama bebek katili Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinden geldi

Bebek katiliyle görüşen DEM Parti: ''Yeni bir aşamaya geçiyoruz''

Bebek katiliyle görüşen DEM Parti: ''Yeni bir aşamaya geçiyoruz''
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DEM Parti heyeti ile bugün eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada "sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğu" belirtilirken, Öcalan'ın da bugün Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 4 evladımız için "üzgün" olduğu belirtildi.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik" denildi.

DEM Parti İmralı Heyeti ile Abdullah Öcalan arasında yapılan görüşme hakkında yapılan açıklamada, "Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti" ifadelerine yer verildi.
Görüşmenin detaylarına yer verilen açıklamada, "Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük. Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Öcalan’da ve hepimizde derin bir üzüntü oluşturdu. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

İHA

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Etiketler dem parti abdullah öcalan görüşme imralı şehit bebek katili terör terörist açılım yeni bir aşama
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