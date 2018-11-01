Bedelli askerliğe başvuru sayısı 720 bini geçti

Bedelli askerlik için başvuru yapanların sayısı 723 bin 91'e ulaştı. Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Akar, ''Bedelli askerlik hizmetine başvuranların sayısı 723 bin 91, 572 bin 873’ünün işlemleri tamamlandı'' dedi.

Terörle mücadele vurgusu da yapan Bakan Akar ''Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecektir terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir” diye konuştu.

''Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir'' diyen Akar, sözlerine şöyle devam etti:

''PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir. Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir. Muhataplarımız, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını bilmelidir."

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