Bedelli askerlik dönemleri ve yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ocak/Şubat/Mart 2021 döneminde askere alınacaklar için sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, "2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında; a. 01, 02, 03 Nisan 2021, b. 13, 14, 15 Mayıs 2021, c. 17, 18, 19 Haziran 2021, ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021, d. 16, 17, 18 Eylül 2021, e. 21, 22, 23 Ekim 2021, f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir" denildi.

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COVİD TESTİ YAPTIRILACAK

Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde Covid-19 testi yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test sonucu tarihini takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayanlar sonraki dönemde yeniden testlerini yaptırarak askere alınacak.