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  3. 12 Nisan 2020 15:49

Belediye başkanının ağabeyi koronavirüse yenildi

Kocaeli'nin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören ağabeyi Köksal Söğüt (50), yaşamını yitirdi.

Belediye başkanının ağabeyi koronavirüse yenildi
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Körfez ilçesinde müteahhitlik yapan Köksal Söğüt, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Corona Virüs teşhisiyle tedaviye alındı. Aynı zamanda böbrek rahatsızlığı da bulunan Söğüt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Köksal Söğüt’ün bu sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ağabeyi için sosyal medya hesabından plazma ihtiyacı duyurusu yapmıştı. Başkan Söğüt, ağabeyinin tedavisi için Corona Virüs tedavisi görerek iyileşen, 14 gün izole olan kişilerin plazma bağışında bulunması için yardım istemişti.

DHA

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