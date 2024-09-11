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Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz

Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar, işçilerin kıdem tazminatı ödenmediği iddiasıyla haczedildi.

Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin 10 milyon 800 bin liralık borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildiğini bildirdi. 

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarsus İcra Müdürlüğü memurlarının, avukat eşliğinde makam odasındaki eşyaları muhafaza altına aldığı belirtildi. 

Borca ilişkin uzlaşma talebinin kabul edilmediği bildirilen açıklamada, "Tarsus Belediyesinin dosyalardaki ana borcu 5 milyon 476 bin 400 liradır ancak ana para icraya verilerek kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bine çıkarılmıştır. Belediyenin kıdem tazminatını alacak bütün işçilere eşit ödeme yaptığı dikkate alınarak yine eşit taksitli ödeme yapma talebi kabul edilmemiştir ve icra işlemlerine başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Etiketler Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç tarsus belediye başkanı Ali Boltaç haciz kıdem tazminatı
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