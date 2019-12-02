Belediye başkanları WhatsApp'ta ne yazıyor ? Abdulkadir Selvi paylaştı

Erdoğan'la bir araya gelen büyükşehir belediye başkanları daha sonra bir WhatsApp grubu kurmuştu.



Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, başkanların yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı. Selvi'nin aktardığına göre, "WhatsApp grubu oluşturulmuş ama “Hayırlı olsun” demekten öteye geçmemiş."

İşte Selvi'nin yazısından o bölüm:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralarında CHP’lilerin de bulunduğu büyükşehir belediye başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı toplantı kamuoyu tarafından ilgiyle karşılanmıştı.

Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda belediye başkanlarının karşısındaki sırada Bakanlar Kurulu üyeleri yer almış, başkanların ilettiği sorunlar bakanlar tarafından çözüme kavuşturulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oturduğu sandalyenin kırılması ise toplantıya damgasını vurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarıyla toplantıların belirli periyodlarda süreceğini açıklamıştı. Toplantıda bir de belediye başkanlarıyla bakanlar arasında sorunların paylaşımı için bir WhatsApp grubunun kurulması kararlaştırılmıştı. WhatsApp grubu oluşturuldu. Peki WhatsApp grubu nasıl çalışıyor? Başkanlar sorunlarını yazıyor, bakanlar da çözüm mü buluyor? Daha doğrusu WhatsApp grubu kuruldu ama istenilen amaca hizmet ediyor mu? Bu soruyu büyükşehir belediye başkanlarına sordum.

İşte cevabı:

Çok iyi bir düşüncenin ürünü olarak WhatsApp grubu oluşturulmuş ama “Hayırlı olsun” demekten öteye geçmemiş.