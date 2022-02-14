Belediyeden güldüren 14 Şubat paylaşımı
14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşım yapan Aksaray Belediyesi herkesi güldürdü.
Aksaray’da evde bakım hizmetleri kapsamında yaşlı vatandaşların evini ziyaret ederek temizlik yapan Aksaray Belediyesi personeli, Ramazan (72) ve Dürdane Özkılıç (72) çiftinin evine gitti.
Temizlik yaparken yaşlı Ramazan Özkılıç’ın mutfakta yaptığı dürümü 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle eşine hediye ettiğini gören belediye personeli bunu fotoğraflayıp, “14 Şubat hayal ürünüdür. Tek gerçek mayalı dürümdür” başlığıyla Aksaray Belediyesinin sosyal medya hesabında paylaştı.
#14Şubat Hayal Ürünüdür,— Aksaray Belediyesi 🇹🇷 (@aksaraybel) February 14, 2022
Tek Gerçek Mayalı Dürümdür. 😎 pic.twitter.com/9j0qjo3n4R
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