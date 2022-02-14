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Belediyeden güldüren 14 Şubat paylaşımı

Belediyeden güldüren 14 Şubat paylaşımı

14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşım yapan Aksaray Belediyesi herkesi güldürdü.

Aksaray’da evde bakım hizmetleri kapsamında yaşlı vatandaşların evini ziyaret ederek temizlik yapan Aksaray Belediyesi personeli, Ramazan (72) ve Dürdane Özkılıç (72) çiftinin evine gitti.

Temizlik yaparken yaşlı Ramazan Özkılıç’ın mutfakta yaptığı dürümü 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle eşine hediye ettiğini gören belediye personeli bunu fotoğraflayıp, “14 Şubat hayal ürünüdür. Tek gerçek mayalı dürümdür” başlığıyla Aksaray Belediyesinin sosyal medya hesabında paylaştı.

Etiketler belediye 14 şubat
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