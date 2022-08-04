Benzin ve motorine indirim geliyor!

Brent petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme sonrasında akaryakıt sektöründe motorin ve benzin fiyatlarına Cumatesi günü itibariyle büyük indirim geliyor.

Akaryakıt sektörü temsilcileri Brent petrolde gözlenen düşüsün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim bekliyordu. Beklenen indirim belli oldu. 6 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinde 1,03 TL, motorinde ise 1,25 TL indirim gelmesi bekleniyor.

Piyasadaki genel indirim beklentisi öncesinde, İstanbul Anadolu yakasında; bir litre benzin fiyatı 22,25 lira, motorin (mazot) litre fiyatı 24,50 lira, LPG litre fiyatı 11,1 liradan satılıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,24 lira, motorin litre fiyatı 24,47 lira, İstanbul LPG litre fiyatı 11,35 liradan satılıyor.

Brent petrol 97 dolar seviyesinde

Brent petrol fiyatı 100 doların altında hareket ediyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 97,05 dolardan işlem görüyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin yarın eylül arzını belirleyeceği toplantı fiyatların yönünde belirleyici olacak. Üretim seviyesinin sabit tutulması bekleniyor. Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.

Petrol fiyatları geri çekildi

Brent ham petrolünün varil fiyatı OPEC ülkelerinin üretim artışına gitme bilgisi ile birlikte 99 doların altına kadar gerilemişti. Önceki gün küresel sanayi üretim hızının ivme kaybettiğini gösteren verilerin ardından petrol talebinin azalacağı endişeleri fiyatlardaki düşüşte etkili oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin yarın eylül arzını belirleyeceği toplantı fiyatların yönünde belirleyici olacak. Üretim seviyesinin sabit tutulması bekleniyor. Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,25

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,50 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,24 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,36 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,59 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,38 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,60TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL