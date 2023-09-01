Benzinde indirimcik pompaya yansıdı...
Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Bugün itibariyle akaryakıt fiyatlarına az da olsa indirim daha geldi. İşte indirim sonrası 1 Eylül itibariyle güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Bir yandan döviz kuru diğer yandan brent petrol derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ÖTV düzenlemesinin ardından zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatları son olarak geçen hafta yeniden zamlanmıştı. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi. 16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı. Son olarak 22 Ağustos'ta motorinin litre fiyatına 1 TL daha zam gelmişti.
Ancak bugün yeni gün az da olsa bir indirim ile başladı. Benzine 99 Kuruş indirim geldi ve bu indirim pompa fiyatlarına da yansıdı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik yaşanmadı.
1 Eylül Perşembe itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 37,84 TL
Motorin fiyatı: 38,84 TL
LPG fiyatı: 16,27 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 37,82 TL
Motorin fiyatı: 38,92 TL
LPG fiyatı: 16,50 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 37,37 TL
Motorin fiyatı: 38,43 TL
LPG fiyatı: 16,87 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 38,02 TL
Motorin fiyatı: 38,43TL
LPG fiyatı: 16,83 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 37,55 TL
Motorin fiyatı: 38,69 TL
LPG fiyatı: 16,62 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 37,58 TL
Motorin fiyatı: 38,74 TL
LPG fiyatı: 16,60 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 38,05 TL
Motorin fiyatı: 39,14 TL
LPG fiyatı: 16,34 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 37,49 TL
Motorin fiyatı: 38,70 TL
LPG fiyatı: 16,40 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 37,68 TL
Motorin fiyatı: 38,80 TL
LPG fiyatı: 16,14 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 36,80 TL
Motorin fiyatı: 37,89 TL
LPG fiyatı: 16,83 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 37,50 TL
Motorin fiyatı: 38,64 TL
LPG fiyatı: 16,65 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,80 TL
Motorin fiyatı: 38,92 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL
Kars
Benzin fiyatı: 37,84 TL
Motorin fiyatı: 39,05 TL
LPG fiyatı: 16,75 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 37,63 TL
Motorin fiyatı: 38,75 TL
LPG fiyatı: 16,69 TL
Rize
Benzin fiyatı: 37,66 TL
Motorin fiyatı: 38,85 TL
LPG fiyatı: 17,04 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 37,80 TL
Motorin fiyatı: 38,96 TL
LPG fiyatı: 17,09 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 37,62 TL
Motorin fiyatı: 38,84 TL
LPG fiyatı: 16,62 TL
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