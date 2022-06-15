Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir öncesinde benzine gelen 97 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. Ancak benzindeki "indirimcik" heyecanı kısa sürdü. Şimdi de motorine 1,27 TL zam geleceği açıklandı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Üst üste gelen zamların ardından benzine bu kez indirim geldi. Benzin fiyatlarında dün açıklanan 97 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. Gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzine indirimcik, motorine zam

Motorinde ise indirim yaşanmazken, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine bu gece yarısından sonra 1.27 TL zam bekleniyor.

2.60 TL'lik zam iddiası yalanlanmıştı

Önceki gün Motorine 2,60 TL zam geleceği ve motorinin zam rekoru kıran benzini de geride bırakacağı öne sürülmüştü. Ancak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) bu iddiayı yalanladı. EPGİS'in resmi Twitter sayfasından "zorunlu bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" denildi. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz" ifadesi yer almıştı.

Benzine zamlar art arda gelmişti

Son dönemde akaryakıt fiyatları üst üste zamlandı. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran tarihinde ise motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,45 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,83 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,93 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,55 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL

BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 255 ZAM

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.

Zamlarda, hükümetin politikaları sonucu yükselen döviz kurları ve küresel gelişmelerle artan petrol fiyatları etkili oldu.

PETROLDE DALGALI SEYİR

Faiz kararı öncesinde petrolde fiyatlamalar dalgalı bir seyre işaret etti. ABD ham petrolü 119 dolar civarında dalgalanırken, Brent petrol ise 121 dolar seviyesinde.

Petrol piyasalarında OPEC'in aylık raporundan çıkan veriler dikkatle izlenirken, dikkatler ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretine de çevrildi.

OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre 176 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 51 bin varil oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin Mayıs'ta bir önceki aya göre günlük 150 bin varil azalarak yaklaşık 98 milyon 750 bin varile gerilediğini duyurdu.

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,9 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam bir önceki ay yüzde 29 seviyesindeydi.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’te arttı. Libya, Nijerya ve Gabon ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler oldu.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 60 bin varil, BAE’de 31 bin varil ve Kuveyt’te 27 bin varil artış gösterdi. Üretim Libya'da 186 bin varil, Nijerya'da 45 bin varil, Gabon'da ise 32 bin varil geriledi.