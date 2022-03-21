Benzine ve motorine yine zam, yeniden zam!

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 38 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta 18 liraya düşen ve gelen zamlarla yeniden 20 lirayı aşan benzin ve motorine yeni zamlar yolda. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (22 Mart) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 38 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam beklendiği iddia edildi.

Eğer bu geceki zam da pompa fiyatlarına yansıtılırsa;

Motorinin litre fiyatı, İstanbul’da 21,78 TL’ye, Ankara’da 21,89 TL'ye İzmir’de ise 21,88 TL’ye yükselecek.

Benzinin litresi ise İstanbul’da 19.49 TL, Ankara’da 19.58 TL, İzmir’de ise 19.59 TL’ye yükselecek.

NE OLMUŞTU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) “Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir” açıklaması yaptı.

Sosyal medyada petrol fiyatlarının düşüşüne rağmen fiyatların aşağı indirilmemesine yönelik tepkilere ilişkin açıklama yapan sendika, “Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir” bilgisini paylaştı. EPGİS daha önce “Yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz” yönünde açıklama yapmıştı.